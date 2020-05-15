ترامب: لن تغلق أمريكا بسبب كورونا وستفتح مدارسنا
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المدارس.
وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية "سيعود الاقتصاد لقوته".
وتابع "١٨٦ دولة في العالم متأثرة بفيروس كورونا".
وأردف "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما".
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