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إيطاليا تسجل ٢٤٢ وفاة جديدة و٧٨٩ إصابة بكورونا

07:20 م الجمعة 15 مايو 2020
إيطاليا تسجل ٢٤٢ وفاة جديدة و٧٨٩ إصابة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات:

سجلت إيطاليا، حسب المعطيات المنشورة اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع إحصائيات أمس الخميس، مع رصد نحو 5000 حالة شفاء جديدة.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 242 حالة جديدة، وبلغ 31610.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 11 مايو 179 حالة، وفي 12 مايو 172، وفي 13 مايو 195، وفي 14 مايو 262.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 789، مقارنة مع 888 في إحصائية 13 مايو، و992 في 14 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 223885.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 76440 إلى 72070، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 855 إلى 808.

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