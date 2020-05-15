أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

اليابان تجري 10 آلاف فحص بحثا عن أجسام مضادة لكورونا

06:29 م الجمعة 15 مايو 2020
اليابان تجري 10 آلاف فحص بحثا عن أجسام مضادة لكورونا

كاتسونوبو كاتو

طوكيو - أ ش أ
أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، أن اليابان تعتزم إجراء فحوصات لحوالي عشرة آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ابتداء من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى انتشار العدوى بشكل أفضل، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
ورجح مسؤولون يابانيون أن تجري السلطات الصحية مثل هذه الفحوص التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي في الجسم استجابة للعدوى في العاصمة طوكيو وأوساكا، من بين مقاطعات أخرى. وتشمل المناطق المحتملة تلك التي سجلت عدد إصابات مرتفع نسبيًا وتلك التي سجلت حالات أقل.
ومن المتوقع أن تساعد الفحوص السلطات على فهم مدى انتشار الفيروس في هذه المناطق وعدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى اللقاح عندما يصبح متاحًا والتوقعات الخاصة بأعداد العدوى في حالة حدوث موجة ثانية.
ومن المنتظر أن تساعد الفحوص على تحديد ما إذا كانت اليابان في طريقها إلى مناعة القطيع وهو الوضع الذي يكتسب فيه عدد كاف من السكان مناعة من العدوى بحيث يمكن وقف انتشار المرض على نحو فعال والتي تتحقق عندما يطور جزء كبير من السكان أجسامًا مضادة.
وتستخدم الاختبارات عينة دم وتستغرق وقتًا أقل من اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل /بي سي آر/ السائد حاليًا والذي يستخدم مسحة من أنف المريض ويتطلب ما لا يقل عن عدة ساعات للحصول على نتيجة.
وقال المسؤولون إن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تخطط في الفحوص المقبلة لاستخدام عدة طرق للعثور على الأجسام المضادة ومعرفة كمية الأجسام المضادة في العينات.

هذا المحتوى من

كاتسونوبو كاتو اليابان فيروس كورونا طوكيو

الخبر التالى:

أوربان يعلن تخليه عن السلطات الخاصة بنهاية الشهر الجاري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تحذر من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا