كولومبيا تضع جزءًا من غابات الأمازون المطيرة تحت الحجر الصحي

بوجوتا - (د ب أ):

دخل الحجر الصحي المشدد حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في مقاطعة الأمازونبجنوب كولومبيا، والتي تعد جزءًا من غابات الأمازون المطيرة وتحدها البرازيل التي ضربها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77 ألف نسمة، 924 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت ، وهو أكبر عدد لكل مائة ألف نسمة في جميع أنحاء كولومبيا، وفقًا للأرقام الرسمية التي تم إعلانها مساء أمس الخميس، إضافة إلى وفاة 26 شخصا على الأقل.

وتعتمد مدينة ليتيسيا عاصمة المقاطعة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو والنهر، اقتصاديًا على التجارة مع البرازيل وبيرو، والتي يمكن عبور حدودها دون أي نوع من الضوابط حتى الآن.

والبرازيل وبيرو هما البلدان الأكثر إصابة بكوفيد 19 في أمريكا اللاتينية، مع وجود 918ر202 و 604ر80 حالة إصابة مؤكدة في البلدين على الترتيب.

وسجلت كولومبيا 610ر13 حالات إصابة مؤكدة و 525 حالة وفاة حتى مساء أمس الخميس.

ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية والصحة والدفاع في كولومبيا والبرازيل محادثات اليوم الجمعة حول كيفية منع انتشار الفيروس عبر حدود الأمازون ، حيث بدأت كولومبيا في إدخال بعض الضوابط.