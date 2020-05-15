الصحة العالمية: لا يمكن التغلب على كورونا إلا بالتوزيع العادل للأدوية

وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن العلماء والباحثين يعملون بسرعة "مذهلة" لإيجاد حلول لمرض كوفيد-19، لكن لا يمكن التغلب على الوباء إلا بالتوزيع العادل للأدوية واللقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، نقلته وكالة رويترز "نماذج الأسواق التقليدية لن تقدم (الأدوية) بالقدر اللازم لتغطية احتياجات العالم بأكمله".

وحذرت منظمة الصحة العالمية الأطباء من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.