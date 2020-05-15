"الصحة العالمية" تحذر من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا

وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية الأطباء من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، قال منذ أيام إنه يشعر بـ"قلق هائل"، بسبب ارتفاع الإصابات بمتلازمة تصيب الأطفال، التي يشتبه العلماء بأنها قد تكون مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان عمدة المدينة إلى تسجيل 38 إصابة بالمتلازمة التي تسبب التهابات عدة لدى الأطفال في مدينة نيويورك، بينما هناك 9 حالات أخرى مشتبهة بانتظار تأكيدها.

وذكر حاكم نيويورك أندرو كومو في عطلة نهاية الأسبوع أنه تم تسجيل 3 وفيات في أنحاء الولاية على صلة بالمتلازمة، إحداها في المدينة.

وتشمل أعراض المتلازمة ارتفاعا ثابتا في درجة الحرارة وطفحا جلديا وألما في المعدة واستفراغا.

وقال دي بلاسيو إنها تدفع "جهاز المناعة في جسم الطفل لإطلاق استجابة كثيفة كاسحة تقريبا. ويتسبب ذلك بضرر في الجسم".

وأشار رئيس البلدية إلى أنه سيتم إجراء فحص كوفيد-19 وفحوص الأجسام المضادة لجميع الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بالمتلازمة.