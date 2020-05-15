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عمدة طوكيو: تخفيف القيود بسبب كورونا يتطلب تسجيل أقل من 20 إصابة يومية

04:12 م الجمعة 15 مايو 2020
عمدة طوكيو: تخفيف القيود بسبب كورونا يتطلب تسجيل أقل من 20 إصابة يومية

عمدة طوكيو

طوكيو- (أ ش أ):

كشفت عمدة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، خارطة طريق من أجل تخفيف الإجراءات التقييدية سعيًا إلى مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في العاصمة طوكيو، تزامنًا مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس في اليابان.

وقالت كويكي - في تصريحات نقلتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية - إن حكومة طوكيو وضعت أرقامًا محددة كهدف لتخفيف القيود، من بينها تسجيل أقل من 20 إصابة جديدة يوميًا بفيروس "كورونا" في المتوسط خلال أسبوع، فضلاً عن تسجيل نسبة أقل من 50% في طرق انتقال العدوى غير المعروفة.

ونشرت عمدة طوكيو الخطوط العريضة لخارطة الطريق هذه بعد مرور يوم على رفع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، حالة الطوارئ عن معظم المقاطعات خارج منطقتي طوكيو وأوساكا.

وحثت كويكي سكان طوكيو على عدم التهاون في إجراءات الوقاية تزامنًا مع رفع القيود عن 38 مقاطعة من إجمالي 47 مقاطعة يابانية.

وأشارت كويكي إلى أنها تخطط لإصدار ما أطلقت عليه "إنذار طويكو" عندما ترتفع حالات الإصابة الجديدة مجددًا، وسيتم المطالبة بوقف الأعمال التجارية إذ ارتفعت حالات الإصابة عن 50 أو أكثر في اليوم.

وفي السياق ذاته، وضعت الحكومة المركزية اليابانية معايير لإنهاء حالة الطوارئ بحيث يكون عدد المصابين بالفيروس في طوكيو (التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة) أقل من 70 خلال أسبوع واحد.

هذا المحتوى من

Asha
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