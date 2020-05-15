بدء المرحلة الثالثة من تخفيف قيود الإغلاق في النمسا وعودة دور السينما في 29 مايو

فيينا- (أ ش أ):

بدأت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، في تطبيق المرحلة الثالثة من تخفيف قيود العزل والاغلاق السابقة بسبب جائحة "كورونا" وذلك مع استئناف العمل في الكنائس والمساجد والمعابد لنحو 16 طائفة دينية رسمية فى النمسا إلى جانب استئناف العمل في المطاعم.

وقال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي - في تصريحات له اليوم الجمعة - إنه سيعاد تقييم خطة تخفيف القيود بنهاية الشهر الجاري في ضوء متابعة حالة الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأضاف كوجلر أن الأحداث والمناسبات الثقافية سيتم استئناف تنظيمها مرة أخرى اعتبارًا من 29 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الاحداث يمكن تنظيمها في الهواء الطلق مع الحفاظ على مسافات الأمان وأيضًا في الغرف المغلقة بحد أقصى مائة شخص ويمكن أن تصل إلى ألف شخص في أغسطس المقبل.

وذكر كوجلر أنه سيتم افتتاح دور السينما في نفس التوقيت مع ضرورة أن تكون هناك مسافة متر واحد على الأقل مع المقعد المجاور.