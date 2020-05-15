السعودية تسجل 9 وفيات و2307 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2307 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 49176 حالة مؤكدة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21869 حالة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في بيان له اليوم "عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بالمملكة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 292 حالة".

وأوضح المتحدث بأن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 2818 حالة اليوم كأعلى مستوى لها منذ بداية هذه الجائحة؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 21869 حالة.