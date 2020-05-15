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كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست يبدي "خيبة" حيال موقف لندن

03:31 م الجمعة 15 مايو 2020
كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست يبدي "خيبة" حيال موقف لندن

ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

لندن- (أ ف ب):

أعرب كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه عن خيبة أمله الجمعة عقب الجولة الثالثة من المباحثات بين الأوروبيين ولندن بشأن العلاقات لمرحلة ما بعد الانفصال.

وأعلن المفاوض الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أنّه باستثناء "بعض الخطوات المتواضعة، لم يكن من الممكن تحقيق أي تقدم في الملفات الأخرى، الأصعب"، معتبراً أنّ هذه الجولة "مخيبة للآمال".

من جهته، ندد المفاوض البريطاني ديفيد فروست بـ"التقدم الضئيل" الذي تم إحرازه مطالبا بـ"تغيير في نهج الاتحاد الأوروبي" قبل جولة المفاوضات المقبلة في الأول من يونيو.

وقال مصدر قريب من المفاوضات في ختام هذا الأسبوع "لا جديد تحت الشمس" باستثناء ربما نبرة المحادثات التي كانت هذه المرة أكثر "حزما".

وقال مصدر أوروبي إن "النبرة ارتفعت قليلا" خلال هذه الجولة، واصفا الأسبوع بأنه "محبط".

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