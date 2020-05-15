موريتانيا: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 26

نواكشوط- (دب ا):

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الجمعة تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 إصابة.

وأثار التزايد المفاجئ لحالات الإصابة قلق السلطات والسكان جراء عدم التمكن من معرفة مصدر العدوى والارتفاع الكبير نسبيا للإصابات بعد كانت الحكومة أعلنت خلو البلاد الشهر الماضي من أي إصابة بالفيروس وإعلانها شفاء سبع حالات مؤكدة وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وقرر وزير الصحة محمد نذير ولد حامد الدخول في حجر ذاتي بعد مشاركته في اجتماع بالوزارة شارك فيه أحد معاونيه تأكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وأوضح الوزير في اتصال هاتفي مع القناة الموريتانية الحكومية اليوم الجمعة أن الأسواق لن تغلق ولكن السلطات لن تسمح لأي أحد دخول السوق بدون كمامات كما ستوفر أماكن لغسل اليدين، مطالباً المواطنين بالتعاون من أجل القضاء على الفيروس.

وأضاف الوزير أن الحظر التجوال سيبقى على التوقيت المعتاد، مشيرًا إلى أن السلطات لن تتسامح مع المخالفين.

وقال إنه يتوقع أن يستمر الوباء بشكل تصاعدي في الأيام القادمة.

غرد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه بعد ظهور حالات جديدة من الفيروس تملي عليهم "النزول الى ميدان العمل والحد من اللقاءات واللجان غير الضرورية".

ودعا إلى ضرورة "ترك الشائعات الهادفة إلى التشويش على عمل الجهات الحكومية المختصة".

وقررت وزارة الشؤون الإسلامية العودة إلى تعليق صلاة الجمعة ودعت المصلين إلى البقاء في بيوتهم بعد تسجيل موجة الإصابات جديدة.