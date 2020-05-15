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بافاريا الألمانية: المتطرفون وراء الاحتجاجات المناهضة للإغلاق

02:10 م الجمعة 15 مايو 2020
بافاريا الألمانية: المتطرفون وراء الاحتجاجات المناهضة للإغلاق

ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية

برلين- (د ب أ):

قال رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والجماعات المتطرفة تقف وراء المظاهرات المناهضة لإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وفي حديثه للصحفيين في برلين، اتهم زودر "البديل الألماني" وشركاءه بالسعي لأغراض سياسية إلى اختطاف أسئلة مشروعة يطرحها الجمهور، مضيفا أن اللافتات التي تطالب المستشارة أنجيلا ميركل بالرحيل تحمل بوضوح توقيع حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقال زودر، الذي أيد تحذير ميركل من تخفيف الإغلاق، إن ألمانيا كانت محظوظة حتى الآن في تعاملها مع الأزمة، ولكن لا ينبغي الاستسلام لهذه الميزة بلا تفكير.

وذكر زودر أن الأسابيع المقبلة ستكون محورية في إيضاح ما إذا كان حدوث انتكاسة سيكون له عواقب وخيمة أكثر من تأخير إجراءات إعادة فتح الاقتصاد والمجتمع.

ماركوس زودر بافاريا الألمانية المتطرفون

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