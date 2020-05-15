سفير مصر بالكويت: انتهاء رحلات العالقين بمراكز الإيواء غدا بعد إعادة 6 آلاف مواطن

الكويت – (أ ش أ):

أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، انتهاء عملية إعادة المصريين العالقين، ممن كانوا في مراكز الإيواء في الكويت، غدا السبت.

وأوضح القوني -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الجمعة- أنه سيتم غدا تسيير آخر 3 رحلات للمصريين المتواجدين بمراكز الإيواء، ليصل إجمالي من تم إعادتهم إلى الوطن خلال الأيام العشر الماضية، إلى نحو 6 آلاف مواطن.

وأشار إلى أن عملية الاجلاء تمت بسلاسة وانتظام، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتا الى أنها بدأت في 5 مايو الجاري من خلال رحلتين لشركة مصر للطيران، على متنهما نحو 600 راكب، ثم توالت الرحلات من خلال 3 رحلات يومية، بمعدل نحو 480 راكبا، عبر شركات مصر للطيران، و(اير كايرو)، والخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة.

وأشاد سفير مصر لدى الكويت، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية المصرية والكويتية، على النحو الذي عكسه وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء الماضي، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام، وما يستلزم ذلك من اجراءات صحية ووقائية خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت الاثنين قبل الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، ابتداء من يوم 5 مايو الجاري، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.