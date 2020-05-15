الإصابات بكورونا في الفلبين تتجاوز 12 ألف فيما تستعد البلاد لتخفيف القيود

مانيلا- (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 12 ألف في الفلبين اليوم الجمعة فيما تستعد السلطات لتخفيف بعض القيود بموجب إغلاق ممتد، محذرة من أن الحياة "لن تعود مثلما كانت".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات الوطنية إلى 12091. وزادت الوفيات جراء الفيروس إلى 806 في ظل تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وفي حين أن الحكومة مددت الإغلاق في العاصمة مانيلا ومنطقتين شديدتي الخطورة حتى نهاية الشهر، فإنها سمحت لبعض الصناعات والقطاعات باستئناف عمليات محدودة بدءا من غد السبت. وجرى وضع أجزاء أخرى من البلاد تحت قيود حجر صحي أقل صرامة بدءا غدا أيضا.

وحذرت وكيلة وزيرة الصحة ماريا روزاريو الأشخاص من اللامبالاة، قائلة "هذا لا يعني أننا سنعود إلى الطريقة التي كنا نعيشها قبل (الإغلاق). نريد أن نؤكد أنه حتى لو تم رفع الحجر الصحي تماما، فلن يكون العالم الذي نعيش فيه مثلما كان ".