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اكتشاف بؤرة تفشي جديدة لكورونا في مجزر بألمانيا

01:43 م الجمعة 15 مايو 2020
اكتشاف بؤرة تفشي جديدة لكورونا في مجزر بألمانيا

اكتشاف بؤرة تفشي جديدة لكورونا في مجزر بألمانيا

ميونخ- (د ب أ):

كشفت اختبارات جماعية أجريت للعاملين في أحد المجازر بولاية بافاريا الألمانية عن تفشي فيروس كورونا المستجد بين عدد كبير من العاملين، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في سلطات الصحة بالولاية.

وبحسب البيانات، أصيب 59 عاملا في المجزر بمدينة شتراوبينج-بوجن الواقعة شرقي الولاية. وبدأت الاختبارات الجماعية عقب إصابة 18 عاملا في المجزر، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أمر إجراء اختبار على جميع عمال المجزر البالغ عددهم حوالي ألف عامل.

ولا يزال يتعين إجراء اختبارات على 150 عاملا. وحتى الآن تم تأكيد إصابة 77 عاملا.

ألمانيا فيروس كورونا بؤرة تفشي

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