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موسكو تسجل أقل من 5000 إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

01:41 م الجمعة 15 مايو 2020
موسكو تسجل أقل من 5000 إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

موسكو تسجل أقل من 5000 إصابة بكورونا

موسكو- (أ ش أ):

انخفضت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة الروسية موسكو عن الخمسة آلاف إصابة لليوم الثالث على التوالي.

وذكر مركز عمليات مكافحة " كورونا" بالعاصمة الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 4748 إصابة جديدة بالعدوى في موسكو خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المدينة 135 ألفا و 464 حالة.

وأوضح أن عدد الوفيات الجديدة خلال اليوم الماضي بلغت في العاصمة 68 وفاة، لترتفع حصيلة الضحايا في المدينة جراء الفيروس التاجي إلى 1358 وفاة.

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