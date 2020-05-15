أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أوكرانيا: تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

12:27 م الجمعة 15 مايو 2020
أوكرانيا: تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

كييف – (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 17 ألفا و330 إصابة.

وقال ستيبانوف - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرين فورم) - "إن 20 شخصا توفوا جراء المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 476 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 4473، وذلك بعد تسجيل 330 حالة شفاء جديدة".

وأوضح أن من بين المصابين الجدد 48 طفلاً، و142 عاملاً في المجال الطبي.

هذا المحتوى من

أوكرانيا فيروس كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو وواشنطن تتبادلان المعلومات حول الهجمات الإرهابية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4387438

    عدد المصابين

  • 1565606

    عدد المتعافين

  • 298392

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"موعد انتهاء الفيروس".. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن كورونا