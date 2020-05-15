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كورونا في تايلاند.. لا وفيات بالفيروس خلال أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين

12:19 م الجمعة 15 مايو 2020
كورونا في تايلاند.. لا وفيات بالفيروس خلال أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين

لا وفيات بالفيروس خلال أسبوع في تايلاند

وكالات:

سجلت تايلاند 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وجميعها لقادمين من الخارج، ولم تشهد أي حالات وفاة خلال أسبوع وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

وذكر تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وخاضعين حاليا للحجر الصحي التابع للدولة.

وأكدت تايلاند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في يناير، وبلغ إجمالي الوفيات 56 شخصا، وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث الوفيات نتيجة المرض، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

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