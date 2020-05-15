الولايات الألمانية تعتزم تخفيف قواعد الحجر الصحي للقادمين من الاتحاد الأوروبي

برلين- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة أن الولايات الألمانية الستة عشر تخطط لبدء تخفيف لوائح الحجر الصحي المفروضة على المسافرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أنها تعمل حاليا على مخطط للولايات عقب الاتفاق على تخفيف الإجراءات خلال المناقشات التي أجريت مع المستشارة أنجيلا ميركل أمس الخميس.

ويقع القرار النهائي في هذا الشأن في اختصاص الولاية نفسها.

وتنص القواعد الحالية في معظم الولايات على فرض حجر صحي على القادمين إلى ألمانيا من الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي لمدة 14 يوما.

وقد دعا وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى تخفيف هذه اللوائح وتطبيقها فقط على المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد حكم أصدرته محكمة في ولاية سكسونيا السفلى، والذي وافقت فيه على طلب عاجل من صاحب عقار لقضاء العطلات على عدم التقيد بالحجر الصحي.

كما ألغت ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، لوائح الحجر الصحي الخاصة بها اليوم الجمعة.