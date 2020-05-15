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(سانوفي) للأدوية الفرنسية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل بقاع العالم في وقت واحد

08:59 ص الجمعة 15 مايو 2020
(سانوفي) للأدوية الفرنسية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل بقاع العالم في وقت واحد

شركة سانوفي الفرنسية

باريس - (أ ش أ):
صرح رئيس شركة (سانوفي) الفرنسية للأدوية سيرج واينبرج بأن الشركة ستضمن وصول أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم في وقت واحد.
وأضاف واينبرج - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - "لن تُمنح أي دولة دفعة مقدمة.. ونحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع، بعضها في الولايات المتحدة، لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا".
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بول هدسون "من الضروري أن يصل لقاح فيروس كورونا لكل بقاع العالم"، وذلك بعد أن أثار حفيظة الحكومة الفرنسية في وقت سابق بقوله "إن الولايات المتحدة سيكون لها أولوية في الحصول على اللقاح".
وكانت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية آنييس بانييه-روناشيه قد قالت، أمس، "إن منح الولايات المتحدة أولوية الحصول على كميات من لقاح ضد فيروس كورونا أنتجته شركة الأدوية الفرنسية (سانوفي) يعد أمرا غير مقبول".

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