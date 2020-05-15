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إلغاء معرض الصين الدولي للبيانات الكبيرة بسبب "كورونا"

07:42 ص الجمعة 15 مايو 2020
إلغاء معرض الصين الدولي للبيانات الكبيرة بسبب "كورونا"

معرض الصين الدولي للبيانات الكبيرة _أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة 2020، إلغاء المعرض، الذي كان مقررا في الفترة من 26 إلى 29 مايو في قوييانغ عاصمة مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أن بعض الفعاليات الإقليمية لتنمية صناعة البيانات الكبيرة في الصين ستعقد في النصف الثاني من هذا العام.
يشار إلى أنه منذ عام 2015، أقيم معرض صناعة البيانات الكبيرة، وهو الأول من نوعه في الصين، في قوييانغ خمس مرات، حيث جذب المعرض العام الماضي أكثر من 448 شركة من 59 دولة ومنطقة بما فيها "آبل" و"كوالكوم" و"هواوي" و"تينسنت" و"علي بابا" و"فوكسكون".

هذا المحتوى من

Asha
معرض الصين الدولي للبيانات الكبيرة قويتشو فيروس "كورونا

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