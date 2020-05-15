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الحكومة الأمريكية تتهم داعش بالهجوم على المستشفيات والجنازات في أفغانستان

04:26 ص الجمعة 15 مايو 2020
الحكومة الأمريكية تتهم داعش بالهجوم على المستشفيات والجنازات في أفغانستان

زلماي خليل زاد

واشنطن - (د ب أ):
ألقت الولايات المتحدة يوم الخميس باللائمة على تنظيم داعش المتطرف في هجومين بأفغانستان في وقت سابق من هذا الأسبوع أودى بحياة أكثر من 50 شخصا.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، على تويتر إن الحكومة تعتقد أن تنظيم داعش مسؤول عن "الهجمات المروعة" على جناح للتوليد في مستشفى بكابول ومراسم جنازة في إقليم ننجرهار يوم الثلاثاء.

وكتب خليل زاد: "أظهر تنظيم داعش نمطًا بتفضيله هذه الأنواع من الهجمات الشنيعة ضد المدنيين ويشكل تهديدًا للشعب الأفغاني والعالم".

وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا عندما فتح مهاجمون النار على نساء حوامل وأمهات ورضع في جناح للتوليد بالمستشفى الذي تديره الحكومة.

وقال مسؤولون محليون إن 24 شخصا على الأقل، بينهم سياسي محلي، قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه في جنازة ننجرهار.

زلماي خليل زاد الولايات المتحدة أفغانستان تنظيم داعش

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