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كحول مغشوش يقتل 105 أشخاص في المكسيك منذ أواخر أبريل

03:18 ص الجمعة 15 مايو 2020
كحول مغشوش يقتل 105 أشخاص في المكسيك منذ أواخر أبريل

كحول مغشوش _أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
ذكرت السلطات الإقليمية وتقارير إعلامية في المكسيك يوم الخميس إن 105 أشخاص على الأقل توفوا منذ أواخر أبريل الماضي بعد تناولهم الكحول المغشوش بينهم 29 منذ يوم الثلاثاء.
وتضمنت الوفيات الأخيرة 22 في ولاية بويبلا، وأربعة في موريلوس المجاورة وثلاث في خاليسكو.
وقال مسؤولون بالصحة في البلاد إن ارتفاع الطلب على الكحول والنقص الناجم عن قيود المفروضة بسبب كوفيد-19 شجع على استهلاك المشروبات الرخيصة التي تحتوي على الميثانول والتي تعتبر مادة سامة.

وبدأت الوفيات في خاليسكو في 26 أبريل الماضي، بعد شهر واحد من تعليق المكسيك للعديد من الأنشطة بسبب الوباء.

وقال وزير الصحة العامة في جمهورية الدومنيكان رافائيل سانشيز كارديناس هذا الأسبوع إن 177 شخصا توفوا أيضا في بلاده منذ 7 أبريل بعد تناول "كليرين" وهو مقطر رخيص الثمن.

كحول مغشوش المكسيك مشروبات رخيصة حالات وفاة

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