اعتقال أمريكي من أصول صينية ضمن حملة واشنطن ضد "تجسس بكين"

وكالات:

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن اعتقال باحث سابق في مستشفى كليفلند، وهو من أصول صينية، ضمن الحملة ضد المحاولات الصينية المزعومة لسرقة الملكية الفكرية.

واعتقل مكتب التحقيقات المواطن الأمريكي تشينج وانج المولود في الصين، في ولاية أوهايو بتهمة الاحتيال.

ويقول المدعون الأمريكيون إن تشينج وانج حصل على منح فدرالية أمريكية بقيمة 3.6 مليون دولار أثناء عمله في المستشفى المذكور بالتزامن مع عمله عميدا لكلية العلوم الحيوية والتكنولوجيا في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ووهان الصينية، ما يعتبر انتهاكا لشروط منح الأموال.

واعتبر المحققون أن الباحث أخفى بشكل متعمد صلاته بالجهات الصينية. وأشاروا إلى أنه شارك في برنامج صيني للتواصل مع الأشخاص الذين يتمتعون بالإطلاع على التكنولوجيات الأجنبية ومعلومات ذات قيمة.

وأضافوا أن الصين تمكنت من الحصول على 3 ملايين دولار لتطوير عملياتها ومنشآتها للأبحاث من خلال أنشطة تشينغ وانغ.