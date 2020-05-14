الجيش الليبي ينفي تسليم أسرى من مرتزقة تركيا إلى النظام السوري

وكالات:

نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسيلم أسرى من مرتزقة تركيا لديه إلى النظام السوري، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

وأضافت المصادر ذاتها للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ونقلتها فضائية العربية، أنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أن الجيش يعاملهم بشكل إنساني كأسرى حرب على حد قول المصدر.

وكانت تركيا بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي.

وكشف المرصد أن عدد المرتزقة في ليبيا تجاوز 8000 مقاتل، فضلا عن الآلاف ممن يتلقون التدريب في المعسكرات التركية حاليا وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.