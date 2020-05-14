أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الجيش الليبي ينفي تسليم أسرى من مرتزقة تركيا إلى النظام السوري

11:15 م الخميس 14 مايو 2020
الجيش الليبي ينفي تسليم أسرى من مرتزقة تركيا إلى النظام السوري

الجيش الليبي

وكالات:

نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسيلم أسرى من مرتزقة تركيا لديه إلى النظام السوري، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

وأضافت المصادر ذاتها للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ونقلتها فضائية العربية، أنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أن الجيش يعاملهم بشكل إنساني كأسرى حرب على حد قول المصدر.

وكانت تركيا بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي.

وكشف المرصد أن عدد المرتزقة في ليبيا تجاوز 8000 مقاتل، فضلا عن الآلاف ممن يتلقون التدريب في المعسكرات التركية حاليا وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.

الجيش الليبي النظام السوري تركيا حكومة الوفاق المعسكرات التركية المرصد السوري لحقوق الإنسان

الخبر التالى:

ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 87 بينها 13 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4387438

    عدد المصابين

  • 1565606

    عدد المتعافين

  • 298392

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ربما تسمع عنها للمرة الأولى.. 13 عرضا تنذر بالإصابة بـ كورونا