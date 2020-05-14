الانتقالي الجنوبي في اليمن يدعو للنفير العام

صنعاء - ( د ب أ):

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء الخميس، تشكيل لجنة اقتصادية عليا، فيما دعا قيادي فيه إلى النفير العام لمواجهة القوات (الحكومية) التي قال إنها تريد غزو الجنوب.

وقال المجلس في بيان صحفي إن :"عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدر قرارا بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأضاف: "هذه اللجنة تعتبر إحدى اللجان الدائمة للمجلس الانتقالي وتخضع لرئيس المجلس مباشرة".

وأوضح :"اللجنة تتكون من الأكاديميين والخبراء والفنيين من ذوي الخبرة".

وتابع البيان أن عبدالسلام صالح حميد هادي يرأس اللجنة المؤلفة من 25 عضوا.

من جانبه، دعا عبدالرب النقيب، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى النفير العام لمواجهة ما وصفه الغزو الغاشم للجنوب، في إشارة إلى القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي تتواجد في محافظة أبين.

وقال في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمجلس إن: "الجنوب اليوم يواجه هجوما بربريا غاشما تكالبت فيه قوى الإرهاب وتجار الحروب من كل حدبٍ وصوب، ليس لشيء سوى لإذلال شعبنا ونهب ثرواته".

وأضاف:" ذلك كله يستوجب علينا النكف والنفير العام، لمواجهة ذلك الغزو الغاشم وتجريعه كؤوس الهزيمة وإعادته إلى مأرب (مقر رئيسي لقوات هادي)".

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من نصف شهر على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وحالة الطوارئ هناك، وسط رفض مستمر من قبل الحكومة اليمنية.

وأمس الأربعاء، كانت الحكومة اليمنية قد هددت باتخاذ إجراءات رادعة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، حال عدم العدول عن قراره بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب.