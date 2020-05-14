سلطان عمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي
10:13 م الخميس 14 مايو 2020
مسقط - (أ ش أ):
تلقى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين بحثا خلال، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات والتشاور حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة.
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