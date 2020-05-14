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تأجيل محاكمة ألماني من أصل تركي بتهمة التورط في الإرهاب بأنقرة

10:09 م الخميس 14 مايو 2020
تأجيل محاكمة ألماني من أصل تركي بتهمة التورط في الإرهاب بأنقرة

ارشيفيه

إسطنبول - (د ب أ):

ذكرت أسرة إنفر ألطايلي الألماني من أصل تركي المتهم بالتورط في عمليات إرهابية إنه سيظل في تركيا حتى تنظر إحدى محاكم أنقرة قضيته منتصف الشهر المقبل.

وقالت ابنة ألطايلي ديلارا يلماظ اليوم الخميس إن المحكمة في أنقرة أكدت ذلك.

ألقي القبض على ألطايلي 75 عاما عام 2017 وأودع في الحبس الانفرادي داخل سجن سينكان شديد الحراسة، ولم يحضر بنفسه جلسة المحكمة اليوم.

وتنعقد الجلسة التي تضم ثلاثة أشخاص غيره في السابع عشر من يونيو المقبل.

وأضافت ابنته أن والدها سيتولى الدفاع عن نفسه.

كان ألطايلي وفقا للبيانات المعلنة من قبل الادعاء العام التركي عمل قبل عدة عقود لصالح الاستخبارات التركية "إم آي تي" وألقي القبض عليه عام 2017، بعد أن وجهت إليه تهم بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية.

كما اتهم ألطايلي بأنه كان يجمع معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة لأغراض تجسس عسكرية وسياسية.

وتنص على ذلك عريضة الادعاء التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

في المقابل ذكرت أسرة ألطايلي أنه مودع في السجن بسبب انتقاداته الحادة للحكومة التركية.

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