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مسؤول بحزب أردوغان: نخشى التعرض لثاني أزمة عملة في عامين

09:39 م الخميس 14 مايو 2020
مسؤول بحزب أردوغان: نخشى التعرض لثاني أزمة عملة في عامين

الرئيس رجب طيب أردوغان

وكالات:

قال مسؤول بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده تخشى التعرض لثاني أزمة عملة في عامين.

وأكد المسؤول الذي لم يذكر اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس أن أنقرة تسعى لاتفاقات مبادلة عملة مع عدة دول.

وأضاف "أنقرة طلبت من قطر زيادة حجم التسهيلات المالية القائمة بين البلدين"، لافتًا إلى أن هناك محادثات تركية مع اليابان وبريطانيا لإنشاء خطوط مبادلة عملة.

وتابعت "تركيا تطلب تمويلا من الخارج تحسبا لأزمة عملة".

ومنعت أنقرة ثلاثة بنوك عالمية من المضاربة على الليرة بعد أن انخفضت العملة إلى مستوى قياسي جديد، في وقت اتهمت فيه تقارير محلية "القوى الأجنبية" بالسعي إلى إلحاق الضرر بتركيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

فبحسب تقرير نشره الموقع الألماني "دويتشه فيل"، فإن الاقتصاد التركي كان في بداية العام على مسار الانتعاش بعد ركود عميق دام عامين، إلا أن فيروس كورونا المستجد ضرب البلاد وجعل حكومة البلاد في وضع صعب.

وقال التقرير إن الضعف الاقتصادي دفع المضاربين إلى استهداف العملة التركية الليرة، بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية.

أردوغان حزب العدالة والتنمية الحاكم القوى الأجنبية العملة التركية تركيا

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