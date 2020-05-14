فرنسا تدين التدابير الفنزويلية التي أضرت بعثتها الدبلوماسية في كراكاس

وكالات:

استدعت فرنسا سفير فنزويلا لدى باريس للاحتجاج على المعاملة التي تتلقاها بعثتها الدبلوماسية في كراكاس، على خلفية توترات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة "فرنسا تعبّر عن إدانتها الصارمة للتدابير المتخذة في الأيام الماضية، والتي جاءت لتضرّ ببعثتنا الدبلوماسية في كراكاس"، مشيراً إلى أن هذه التدابير "مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ومنذ الثاني من مايو، أقامت أجهزة الاستخبارات الفنزويلية حواجز على مداخل ومخارج شارع في كراكاس، حيث يقع مقرّ إقامة السفير الفرنسي، رومان نادال، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف.

ولم يعد هناك تيار كهربائي في المنزل منذ انقطاعه في الثالث من أيار/مايو وينبغي استخدام مولّد لتأمين الكهرباء.

كذلك انقطعت المياه في المنزل، ولا يمكن استخدام البئر الموجودة فيه بسبب انقطاع الديزل لتشغيل المضخة، بالإضافة إلى أنه لم يعد يُسمح للصهاريج بالدخول إلى الشارع.

وقال مساعد المتحدث إنه "تم التعبير عن هذا الموقف بعد الظهر إثر استدعاء سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى فرنسا إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية".