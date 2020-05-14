تركيا :تسجيل 1635إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أنقرة - (د ب ا):

أعلن وزير الصحة التركي اليوم الخميس عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألف و 749 خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف فخر الدين قوجة في تغريدة له على تويتر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 آلاف و7، بعد وفاة 55 مصابا خلال نفس الفترة، ،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابع أن عدد المتعافين ارتفع إلى 104 آلاف و30، إثر تماثل ألفين و315 للشفاء من الفيروس.

وأوضح قوجة أن تركيا أجرت أكثر من 5ر1 مليون اختبار كشف عن الفيروس.

وأضاف أن "أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي في تراجع مستمر".