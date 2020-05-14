أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تركيا :تسجيل 1635إصابة جديدة خلال 24 ساعة

08:46 م الخميس 14 مايو 2020
تركيا :تسجيل 1635إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

أنقرة - (د ب ا):

أعلن وزير الصحة التركي اليوم الخميس عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألف و 749 خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف فخر الدين قوجة في تغريدة له على تويتر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 آلاف و7، بعد وفاة 55 مصابا خلال نفس الفترة، ،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابع أن عدد المتعافين ارتفع إلى 104 آلاف و30، إثر تماثل ألفين و315 للشفاء من الفيروس.

وأوضح قوجة أن تركيا أجرت أكثر من 5ر1 مليون اختبار كشف عن الفيروس.

وأضاف أن "أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي في تراجع مستمر".

فيروس كورونا وزارة الصحة التركية تركيا

الخبر التالى:

فرنسا تدين التدابير الفنزويلية التي أضرت بعثتها الدبلوماسية في كراكاس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4387438

    عدد المصابين

  • 1565606

    عدد المتعافين

  • 298392

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التزموا المنازل.. الأرصاد تكشف المحافظات الأكثر تأثرا بالموجة الحارة