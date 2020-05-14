"الأغذية العالمية": 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

وكالات:

قال برنامج الأغذية العالمي، إن 9,3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط أزمة اقتصادية خانقة، في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من 9 سنوات.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة على حسابه في موقع تويتر، أن "الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية، ثم وباء كوفيد-19، دفعا بعائلات في سوريا إلى ما يتجاوز طاقتها".

وقدر البرنامج أن 9,3 مليون شخص أصبحوا يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ7,9 مليون قبل ستة أشهر، داعيا إلى الحصول على "تمويل عاجل لإنقاذ حياة السوريين".

وكان البرنامج قد ذكر في نهاية الشهر الماضي، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 107 في المئة خلال عام واحد في سوريا، على خلفية الأزمة المالية في لبنان التي تنعكس على اقتصادها، إلى جانب تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الحكومة السورية حتى الآن في مناطق سيطرتها، 48 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 وفيات، كما أعلنت الأمم المتحدة عن 6 إصابات بينها حالة وفاة واحدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي البلاد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان للتدابير، التي اتخذتها الحكومة السورية بشكل متسارع منذ مارس في مناطق سيطرتها، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساسا جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب. ووفق الأمم المتحدة، فإن الفئة الأكبر من السوريين تعيش تحت خط الفقر.