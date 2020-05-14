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قطر تعاقب بالسجن 3 سنوات لمن لا يلتزم بارتداء الأقنعة الواقية

08:14 م الخميس 14 مايو 2020
قطر تعاقب بالسجن 3 سنوات لمن لا يلتزم بارتداء الأقنعة الواقية

السلطات القطرية

وكالات:

أعلنت السلطات القطرية عقوبة تصل إلى السجن لثلاثة لسنوات أو الغرامة بنحو 55 ألف دولار، لأولئك الذين لا يلتزمون بارتداء الأقنعة الواقية التي أصبحت إلزامية وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وسجلت قطر، الخميس، 1733 إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات 26 ألفا و539، إلى جانب 14 وفاة، وفقا لأرقام رسمية.

ويظهر معدل الإصابات اليومي في قطر منحى تصاعديا في الأسابيع الأخيرة، فبعد كانت تسجل مئات الأصابات يوميا، بدأت تسجل أكثر من ألف في الأسبوع الأخير.

وتضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر أبريل، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.

وقطر من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفيروس المميت، وذلك عند مقارنة عدد السكان بعدد الإصابات.

السلطات القطرية الأقنعة الواقية فيروس كورونا

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