البحرين: تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المنامة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت "الصحة البحرينية" في بيان أوردته على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" اليوم الخميس أنه تم تسجيل 15 حالة تعاف من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.. ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 2220 حالة.

وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.