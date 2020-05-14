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وزير الخارجية يبحث مع نظيره في مالطا تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

07:21 م الخميس 14 مايو 2020
وزير الخارجية يبحث مع نظيره في مالطا تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا إيفاريست بارتولو، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الروابط التاريخية والصداقة الراسخة بين البلدين، فضلاً عما تتسم به العلاقات من توافق في الرؤى إزاء العديد من الأوضاع الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً مستجدات الأزمة في ليبيا، حيث استعرض الوزير شكري محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة؛ بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار؛ كما جرى التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، وذلك تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وأضاف متحدث الخارجية أن الوزيرين اتفقا - خلال الاتصال - على أهمية دفع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، خاصة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي، فضلاً عن أهمية تعميق التعاون بين الجانبين على المستوى السياسي.

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال تطرق - كذلك - إلى الجهود المرتبطة بمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد، كما أوضح الوزير المالطي الضغوط التي تقع على بلاده جراء هذه الظاهرة.

هذا، وتناول الوزيران سبل التعامل مع جائحة كورونا، وكيفية الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته على كافة الأصعدة.

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