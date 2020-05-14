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الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية تصريحات مسيئة

04:39 م الخميس 14 مايو 2020
الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية تصريحات مسيئة

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

الجزائر - أ ش أ

استدعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، سفير الـمملكة المغربية بالجزائر الحسن عبد الخالق، على خلفية تصريحات صادرة من القنصل العام للمغرب بمدينة وهران الجزائرية (شمال غرب) والتي تضمنت أقوال مسيئة للجزائر.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس إنه "استدعي سفير الـمملكة المغربية بالجزائر من طرف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، حيث تمت مواجهته بالأقوال التي صدرت عن القنصل العام للمملكة المغربية بوهران خلال النقاش الذي دار بينه وبين مواطنين مغاربة".

وأضاف البيان أنه "تمت إفادة السفير المغربي بأن توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها "بلد عدو" هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الآن مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين، مما يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد نشرت فيديو منسوب للقنصل المغربي في وهران وهو يتحدث مع مجموعة من مواطنيه العالقين وصف فيه الجزائر بأنها "بلد عدو".

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