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تركيا تطلب إذنًا من الوفاق الليبية للتنقيب في شرق المتوسط.. ورويترز: تؤجج التوتر

04:29 م الخميس 14 مايو 2020
تركيا تطلب إذنًا من الوفاق الليبية للتنقيب في شرق المتوسط.. ورويترز: تؤجج التوتر

أرشيفية

كتب- (وكالات):

قدمت شركة البترول التركية "تباو"، طلبا إلى حكومة الوفاق الليبية للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن "الأناضول"التركية.

ونقلت الوكالة التركية عن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي، في مؤتمر صحفي، قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية. وقالت"رويترز" إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤجج التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

تركيا شركة البترول التركية تباو البترول

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