الفلبين تجلي 200 ألف شخص بعد إعصار "فونجفونج"

مانيلا - أ ش أ

بدأت السلطات الفلبينية إجلاء حوالي 200 ألف شخص من منازلهم داخل المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بعد وصول إعصار "فونجفونج" اليوم الخميس إلى البلاد.

وأوضح مكتب الطقس في الفلبين، حسبما ذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن الإعصار هو الأول من نوعه في البلاد عام 2020 وأنه يضرب شرق الفلبين برياح تصل سرعتُها إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وتعمل إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تعقيد جهود نقل آلاف المواطنين الفلبينيين إلى مراكز الإجلاء.

يشار إلى أن الفلبين كانت قد سجلت حتى الآن أكثر من 11 ألف حالة إصابة وحوالي 700 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.