أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الفلبين تجلي 200 ألف شخص بعد إعصار "فونجفونج"

01:12 م الخميس 14 مايو 2020
الفلبين تجلي 200 ألف شخص بعد إعصار "فونجفونج"

السلطات الفلبينية

مانيلا - أ ش أ
بدأت السلطات الفلبينية إجلاء حوالي 200 ألف شخص من منازلهم داخل المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بعد وصول إعصار "فونجفونج" اليوم الخميس إلى البلاد.
وأوضح مكتب الطقس في الفلبين، حسبما ذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن الإعصار هو الأول من نوعه في البلاد عام 2020 وأنه يضرب شرق الفلبين برياح تصل سرعتُها إلى 155 كيلومترا في الساعة.
وتعمل إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تعقيد جهود نقل آلاف المواطنين الفلبينيين إلى مراكز الإجلاء.
يشار إلى أن الفلبين كانت قد سجلت حتى الآن أكثر من 11 ألف حالة إصابة وحوالي 700 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

السلطات الفلبينية مانيلا إعصار فونجفونج

الخبر التالى:

الأمم المتحدة: جائحة كورونا لم تمنع جرائم تهريب واستغلال المهاجرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذهب يعاود الصعود في مصر.. تعرف على الأسعار