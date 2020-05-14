لليوم الرابع على التوالي.. تونس تسجّل "صفر" إصابات جديدة

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت الصحة التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه لليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1032 حالة مؤكدة، مشيرة إلى تعافي 759 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 45 حالة، و228 حالة لازالت مصابة بالفيروس من بينهم 5 مرضى يقيمون حاليا بالمستشفيات.