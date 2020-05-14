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منغوليا تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا لطلاب عائدين من روسيا

11:26 ص الخميس 14 مايو 2020
منغوليا تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا لطلاب عائدين من روسيا

فيروس كورونا

أولان باتور (منغوليا)- (د ب أ):

أعلن مسؤولو الصحة في منغوليا اليوم الخميس أن البلاد سجلت 19 حالة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وأغلبها لطلاب عائدين من روسيا المجاورة، وهذا هو أكبر عدد من الإصابات تشهدها البلاد في يوم واحد.

وارتفعت الإصابات في روسيا إلى أكثر من 250 ألف حالة متجاوزة إيطاليا وإسبانيا وتسجل ثاني أعلى عدد إصابات عالميا بعد الولايات المتحدة.
وفي حين أن الانتشار المحلي بمنغوليا كان صغيرا نسبيا حيث سجلت 61 حالة إصابة حتى اليوم الخميس فإن الوضع المتدهور في روسيا يشكل خطرا على منغوليا بالوضع في الاعتبار الروابط التقليدية بين البلدين. فالكثير من المنغوليين يعملون ويدرسون في روسيا وهي أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة السوفيتية السابقة ويتشارك البلدان في حدود برية تبلغ ألفي ميل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

فيروس كورونا منغوليا روسيا

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