منغوليا تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا لطلاب عائدين من روسيا

أولان باتور (منغوليا)- (د ب أ):

أعلن مسؤولو الصحة في منغوليا اليوم الخميس أن البلاد سجلت 19 حالة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وأغلبها لطلاب عائدين من روسيا المجاورة، وهذا هو أكبر عدد من الإصابات تشهدها البلاد في يوم واحد.

وارتفعت الإصابات في روسيا إلى أكثر من 250 ألف حالة متجاوزة إيطاليا وإسبانيا وتسجل ثاني أعلى عدد إصابات عالميا بعد الولايات المتحدة.

وفي حين أن الانتشار المحلي بمنغوليا كان صغيرا نسبيا حيث سجلت 61 حالة إصابة حتى اليوم الخميس فإن الوضع المتدهور في روسيا يشكل خطرا على منغوليا بالوضع في الاعتبار الروابط التقليدية بين البلدين. فالكثير من المنغوليين يعملون ويدرسون في روسيا وهي أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة السوفيتية السابقة ويتشارك البلدان في حدود برية تبلغ ألفي ميل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.