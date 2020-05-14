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روسيا: إجراء أكثر من 6.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

11:16 ص الخميس 14 مايو 2020
روسيا: إجراء أكثر من 6.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك عن إجراء أكثر من 6.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الخميس أنه تم إجراء أكثر من 6.1 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، لافتا إلى أنه لا يزال 259 ألف شخص تحت الإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بالفيروس التاجي ، مشيرا إلى أنه تم إجراء 205 آلاف فحص للكشف عن "كوفيد-19" خلال الــ 24 ساعة الماضية في روسيا.

يٌذكر أن السلطات الصحية الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدى بفيروس " كورونا" في البلاد إلى 242 ألفا و271 حالة.

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