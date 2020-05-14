اليابان ترفع حالة الطواريء جزئيا وسط تراجع عدد الإصابات بكورونا

طوكيو - أ ش أ

قررت اليابان، اليوم الخميس، رفع حالة الطواريء المفروضة في 39 من المناطق الـ47 في البلاد قبل الموعد الذي كان محددا لذلك في السابق بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه رغم هذا القرار إلا أنه من المرجح أن تظل المناطق الحضرية مثل العاصمة طوكيو وأوساكا تحت حالة الطواريء لضمان استمرار انخفاض الحالات المسجلة حديثا وتخفيف العبء عن المستشفيات.

ومن المقرر أن يقوم خبراء الأمراض المعدية والصحة العامة في اليابان بتحليل البيانات الحديثة حول انتشار الفيروس والوضع الذي تواجهه المستشفيات.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا تراجع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في المناطق الـ39، مضيفا أن هذه المدن لديها القدرة الكافية لتوفير الرعاية الطبية.

وقال نيشيمورا أمام لجنة استشارية مسؤولة عن تقييم ما إذا كان رفع حالة الطواريء أمرا صائبا "نعتقد أنه من المناسب رفع حالة الطواريء عن هذه المناطق".

وبعد تقييم اللجنة، سوف يتخذ رئيس الوزراء شينزو آبي قراره في هذا الصدد ومن ثم يشرحه للشعب خلال مؤتمر صحفي في الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي لليابان).

ويتعرض آبي لضغوط متزايدة لتحقيق التوازن الصحيح بين منع انعكاس الاتجاه الأخير الآخذ في الانخفاض في حالات الإصابة المسجلة يوميا والسماح باستئناف النشاط الاقتصادي على مراحل.

جدير بالذكر أن اليابان سجلت أمس 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 10 حالات في العاصمة طوكيو، ليصبح إجمالي الإصابات حوالي 16 ألف إصابة وإجمالي الوفيات 687 وفاة.