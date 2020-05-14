كورونا حول العالم: أكثر من 4.4 مليون إصابة و1.6 مليون حالة تعافي

القاهرة- (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.4 مليون حالة حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 1.66 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 298 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 43ر1 مليون إصابة إلى جانب نحو 85 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 271 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. وسجلت روسيا نحو 252 ألف إصابة و2305 حالات وفاة، وسجلت المملكة المتحدة ما يقرب من 230 ألف إصابة ونحو 33 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 222 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 929 إصابة و4633 وفاة.