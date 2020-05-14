انفجار يضرب إقليما بجنوب شرق أفغانستان

كابول - (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الخميس إن انفجار سيارة مفخخة في عاصمة إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان في وقت مبكر من اليوم، حيث يخشى أن يكون قد أسفر عن وقوع الكثير من القتلى.

ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من وقوع هجومين استهدفا مستشفى للولادة وجنازة في إقليم نانجارهار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق اريان إنه جرى تفجير سيارة مملوءة بالمتفجرات في مدينة جارديز، عاصمة الإقليم اليوم.

وقال مسؤول محلي إن أربعة أشخاص قتلوا، وأصيب 19 آخرين في التفجير، الذي وقع بالقرب من مكاتب حكومية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، ولكن اريان اتهم جماعة العسكر الطيبة وشبكة حقاني التابعة لتنظيم طالبان بأنهما وراء التفجير.

وتأتي هذه التفجيرات عقب توقيع حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام في أواخر فبراير الماضي.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أصدر أوامره أمس الأول الثلاثاء بشن عملية عسكرية ضد حركة طالبان، الجماعة المسلحة الرئيسية في البلاد، في خطوة وصفتها حركة طالبان " بإعلان حرب".