10 وفيات جديدة بكورونا في السودان ترفع الحصيلة إلى 90 حالة

الخرطوم - (د ب أ):

أعلن السودان تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 90 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية صباح اليوم الخميس كذلك تسجيل 157 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 1818 حالة.

وكان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح قال مساء الأربعاء إن جائحة كورونا "وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها".