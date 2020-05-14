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تركيا تمنع طائرة تحمل مساعدات كورونا من دخول قبرص

01:49 ص الخميس 14 مايو 2020
تركيا تمنع طائرة تحمل مساعدات كورونا من دخول قبرص

أرشيفية

قال وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس، إن تركيا رفضت عبور رحلة استأجرتها من الصين تحمل 36 طنا من الإمدادات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر مجالها الجوي، وتم تحويل وجهتها إلى موسكو، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية الرسمية أن "الطيار غيّر الطريق ويتجه إلى مطار موسكو في روسيا ليهبط ويزود بالوقود" حيث لم يكن لدى الطائرة وقود كاف لاتخاذ مسار أطول، وتفرض أنقرة حظرا على حركة الطيران والشحن القبرصية.

وقال كاروسوس إنه تم إبلاغ وزارة الخارجية القبرصية بحادث الطائرة وأن الوزارة ستصدر مذكرة احتجاج دبلوماسي رسمي.

احتجت نيقوسيا في كثير من الأحيان على أنقرة لمنع السفن التي تبحر تحت علم قبرص من دخول مرافئها والطائرات القبرصية من عبور المجال الجوي التركي.

واستأجرت جمهورية قبرص الرحلة من الصين لنقل الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد-19، بما في ذلك كمامات واقية وأغطية الأحذية والأردية الجراحية.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى قبرص بتأخير ست ساعات على الأقل عن موعدها الرسمي.

تركيا مساعدات طبية فيروس كورونا قبرص

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