السودان:جائحة الكورونا وصلت مرحلة الانتشار المجتمعي

الخرطوم - (د ب أ)

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أن جائحة الكورونا وصلت الى مرحلة الانتشار المجتمعي مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.

وأضاف الوزير خلال حديثه فى المنصة الإعلامية لجائحة كورونا، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء استمع في جلسة اليوم إلى تقرير قدمه وزير الصحةأكرم على التوم، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

كانت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 1661 حالة والوفيات إلى 80.

تجدر الإشارة إلى أن 1354 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها، وتماثلت 12 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 173.