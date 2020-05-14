أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السودان:جائحة الكورونا وصلت مرحلة الانتشار المجتمعي

12:35 ص الخميس 14 مايو 2020
السودان:جائحة الكورونا وصلت مرحلة الانتشار المجتمعي

فيروس كورونا

الخرطوم - (د ب أ)

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أن جائحة الكورونا وصلت الى مرحلة الانتشار المجتمعي مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.

وأضاف الوزير خلال حديثه فى المنصة الإعلامية لجائحة كورونا، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء استمع في جلسة اليوم إلى تقرير قدمه وزير الصحةأكرم على التوم، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

كانت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 1661 حالة والوفيات إلى 80.

تجدر الإشارة إلى أن 1354 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها، وتماثلت 12 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 173.

فيروس كورونا الحكومة السودانية السودان

الخبر التالى:

القضاء البريطاني يدرس طلب تسليم مؤسس ويكيليكس للولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تُنفذ على 3 مراحل.. الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا