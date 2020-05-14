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فنزويلا تتهم مدير سجن وحراس ونزلاء به على خلفية مقتل سجناء

12:26 ص الخميس 14 مايو 2020
فنزويلا تتهم مدير سجن وحراس ونزلاء به على خلفية مقتل سجناء

النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب

بوجوتا - (د ب أ)

أعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب، اليوم الأربعاء، توجيه اتهامات ضد مدير سجن وخمسة حراس على خلفية وفاة 47 سجينا خلال أعمال شغب في السجن في مطلع الشهر الجاري.

وذكر صعب عبر موقع تويتر أن الحراس استخدموا القوة المفرطة لقمع احتجاج عنيف من قبل السجناء، ضد "المخالفات" أثناء زيارات أفراد أسرهم.

وأصيب 69 سجينا خلال أعمال العنف في سجن "لوس يانوس اوكسيدنتاليس" في جواناري شمال غربي ولاية بورتوجيزا، وفقا للأرقام التي قدمها النائب العام.

وأوضح أن الحراس سيواجهون اتهامات من بينها القتل والشروع في القتل وإساءة استخدام السلطة. وسيتم اتهام كارلوس جراتيرول مدير السجن، الذي تعرض للاعتداء من قبل السجناء، بالسماح بإدخال أسلحة غير مشروعة إلى السجن.

كما سيتم توجبه اتهامات لأربعة سجناء بتنظيم أعمال عنف والمشاركة فيها.

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