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البيت الأبيض: 5 دول لا تتعاون معنا في مكافحة الإرهاب

11:41 م الأربعاء 13 مايو 2020
البيت الأبيض: 5 دول لا تتعاون معنا في مكافحة الإرهاب

البيت الأبيض

(وكالات):

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة اتهمت إيران وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا بعدم التعاون الكامل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "يوم أمس أبلغت الخارجية الكونجرس بأن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا حُددوا وفقاً لقانون الرقابة على تصدير الأسلحة كمشاركين بشكل جزئي مع الولايات المتحدة في جهودها بمكافحة الإرهاب في عام 2019".

ويمنع القانون مبيعات الأسلحة وإصدار تصاريح توريد المنتجات الدفاعية للدول التي تدخل في هذه القائمة.

وتصف الولايات المتحدة إيران بأكبر ممول للإرهاب في العالم، وتتهمها بتأييد "حزب الله"، و"المجموعات الإرهابية الفلسطينية" وتنظيمات إرهابية أخرى في الشرق الأوسط، وتتهم سوريا أيضاً بدعم الإرهابيين.

البيت الأبيض مكافحة الإرهاب الولايات المتحدة كوريا الشمالية سوريا المجموعات الإرهابية حزب الله

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