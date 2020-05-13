متحدث عسكري: الكاظمي يسعى لتطوير قدرات القوات العراقية التسليحية والأمنية

بغداد - (د ب أ)

أفاد متحدث عسكري عراقي، اليوم الأربعاء، بأن العراق يخطط لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية العراقية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في تصريح صحفي "أن الحكومة تخطط لرفع قدرات القوات العسكرية التسليحية بأفضل الأسلحة والمعدات، وأيضا بناء منظومة أمنية متكاملة وفق أسس ومعايير مهنية بهدف مكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد".

وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة "أجرى اليوم اجتماعا موسعا بمقر وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع والقيادات العسكرية وقادة الأسلحة والفرق والتشكيلات، لتدارس إعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية والتعامل بحزم مع عصابات داعش وعدم إتاحة الفرصة لممارسة نشاطه الإرهابي".

وذكر أن القائد العام للقوات المسلحة أعطى الأوامر بضرورة "تطوير المؤسسة العسكرية وتسليحها بشكل صحيح، يتلاءم وقدراته في مواجهة الارهاب".

كما دعا إلى "حماية المواطن العراقي وحماية المتظاهرين والتعامل بكل حكمة وعقل مع التظاهرات".

وتعد وزارة الدفاع العراقية أول وزارة يزورها رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، بعد تسلمه المنصب واجتماعه بكبار القيادات العسكرية في مقر الوزارة.

وكان رئيس الحكومة العراقية قد أوكل مؤخرا إلى الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي أحد أبرز القيادات العسكرية الميدانية التي قادت عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة داعش، لمهمة رئاسة جهاز مكافحة الأرهاب خلفا للرئيس السابق.